ポールスミス Paul Smith LONDON アルパカ100％ マフラー

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商品詳細
10920☆フォロー割全品5％OFF☆★リピート割全品10％OFF★◎おまとめ割合計金額より10％OFF◎いずれもコメントよりご申告ください。（セール中は割引対象外となる場合がありますのでコメントをご確認ください）∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵【サイズ】・横幅:40cm・全長:164cm※JIS規格のメジャーを使用して採寸しております。素材や形状によっては多少の誤差が生じる場合もございますが、予めご了承ください。∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵【素材】アルパカ100％（素材の詳細はケアタグの写真を掲載しております）∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵【ブランド】PaulSmithLONDON∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵【商品コメント】ポールスミスPaulSmithLONDONアルパカ100％マフラーストールフリンジ紳士ビジネス色はグレー∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵【コンディション】目立つダメージ汚れはなく、おおむね美品です↓↓他にもいろいろ出品しています↓↓#daysnewsxx（メンズ）
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