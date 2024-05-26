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【新品】Dunhillダンヒル レザーブレスレットメンズ
商品番号 U61186207244
商品名

【新品】Dunhillダンヒル レザーブレスレットメンズ
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 7,707 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品・美品】Dunhillダンヒルカドガンレザーブレスレットメンズカラー···ブラウン素材···本革サイズ…全長約27cm　　　　内周約19〜21cm（3穴調節可能）幅…約1.1cmスナップ留め参考価格…29000円（税別）箱付きプレゼント用として購入しましたが、使用しなかったのでら出品します。上質な革ですので高級感があります。外側にさり気なくダンヒルマークが入り、内側にはdunhillと押されています。スーツの時でもカジュアルなファッションの時にでも合わせやすいデザインです。これからの季節にいかがでしょうか。プレゼントとしてもお使いできます。★どうぞプロフィールをご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral491932.html
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