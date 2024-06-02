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ACNE STUDIOS ブルー ボーダー マフラー
商品番号 G95890226310
商品名

ACNE STUDIOS ブルー ボーダー マフラー
ブランド名 アクネストゥディオズ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品情報ブラッシュ仕上げアルパカxウール混ニットのマフラー。カラーはブルーのトーン。全体にボーダー。・おもて面にテキスタイルのロゴパッチ・両端にフリンジのディテール・11.5cmx233.5cmサプライヤーカラー：Blue/Grey60%アルパカ,25%ウール,15%ナイロン.イタリア製。去年25000円ほどで購入しました。2.3度使いましたが、自分自身の体質に合わなかったので載せてもらいます。何度か使用していますので使用感が気になる方はご遠慮ください。
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