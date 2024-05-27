Lasvegas Raiders サイドパッチ59fifty 7 1/2

LasvegasRaidersのサイドパッチ付き59fiftyです。プロボウル優勝時のサイドパッチが付いた限定モデルです。数回着用しましたが汚れやシミは無く美品です。【特徴】・サイドパッチ・グレーアンダーバイザー・防水処理済(汗が染み込みにくく汚れも簡単に落とせます)【サービス】既に少しだけカーブがかかっておりますが、ご希望がありましたらツバをしっかりとカーブさせてお渡しする事も可能です。ご希望の場合は購入後の取引メッセージにてお知らせお願いいたします。カラー···ブラック形···ベースボール#newera#ニューエラ#サイドパッチ#カスタムニューエラ



ニューエラ (New Era) 59フィフティ Fitted キャップ - サイド パッチ Las Vegas Raiders



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