ファレル・ウィリアムス ✖️adidas HU スニーカー　26センチ

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商品詳細
【再値下げ】ファレル・ウィリアムス✖️adidasHUスニーカー 26㎝カラー···ブラック履き口···紐柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント軽量＊足裏矯正用具を使用していた為、中敷きを外し用具を入れていましたので中敷が外れます。了承いただける方へ。
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