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【VINTAGE】シルバー　リング　ヴィンテージ　　レトロ　y2k 925
商品番号 R92102430807
商品名

【VINTAGE】シルバー　リング　ヴィンテージ　　レトロ　y2k 925
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【VINTAGE】silver925modernring◇brand/unknown◇type/ring◇size（実寸）　8号◇color/silver◇material/silver（高純度）◇condition/小スレあり。シルバーですので、メンテナンスをして頂けると半永久的に着用頂けます。お写真沢山掲載しておりますが写真に写らない微細な傷がある場合もございます。◇descriptionVintage品になります。立体的なデザインで他のリングとの組み合わせで遊んでいただけると思います。#UVjewelryこちらからも素敵なジュエリーをご覧いただけます。◇notesゆうパケットminiにて発送予定です。ヴィンテージ　#accessories#アクセサリー#ヴィンテージシルバー#ヴィンテージジュエリー#vintage#メキシカンジュエリー066231011
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