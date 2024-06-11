janji ジャンジ　リング 1

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赤西仁さんが着用していたジャンジの指輪です。着用回数は少ないのですが、よく見ると細かなキズがあります。パッと見た感じは綺麗です。サイズは12号〜13号です。専用の箱や袋等はありません。自宅にて長期保管していたお品なので、中古品であることをご理解のうえご購入願います。※ゆうゆうメルカリ便かららくらくメルカリ便に変更になることがあります。#janji#赤西仁#城田優#城田純カラー···ブラック材質···プラスチック/アクリル