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クロスネックレスS925 製SIL※DAMIANI ダミアーニ ベルエポック風
商品番号 N66931413008
商品名

クロスネックレスS925 製SIL※DAMIANI ダミアーニ ベルエポック風
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして誠にありがとうございます。男性、女性を問わずご使用いただけるクロスデザインのネックレスでございます。大小2つのクロスの組み合わせでできており、チェーンとペンダントトップは分離してお楽しみいただけます。【素材】９２５スターリングシルバー（PtPlated）＋キュービックジルコニア（人工ダイヤ）【刻印】S925【ネックレス長】45cm（Dのロゴがあしらわれております）【重量】10g【カラー】シルバー材質...シルバーカラー...シルバー装飾...ジルコニア
http://narcologia.ru/goods/reinforcement120599.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln448602.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce952555.html
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