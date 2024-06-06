クロスネックレスS925 製SIL※DAMIANI ダミアーニ ベルエポック風

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商品詳細
ご覧頂きまして誠にありがとうございます。男性、女性を問わずご使用いただけるクロスデザインのネックレスでございます。大小2つのクロスの組み合わせでできており、チェーンとペンダントトップは分離してお楽しみいただけます。【素材】９２５スターリングシルバー（PtPlated）＋キュービックジルコニア（人工ダイヤ）【刻印】S925【ネックレス長】45cm（Dのロゴがあしらわれております）【重量】10g【カラー】シルバー材質...シルバーカラー...シルバー装飾...ジルコニア
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