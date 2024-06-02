patagonia シンチラ アルパイン ハット M ビンテージ 2

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希少PatagoniasynchillaAlpineHatシンチラアルパインハットMビンテージキャンプスキー2商品説明パタゴニアシンチラアルパインハットMADEINUSAサイズ：M約54cm希少なPatagoniasynchillaAlpineHat廃番モデルになります。軽量で、使用しないときはジャケットのポケットに収納可能です。寒い天候下のさまざまなアクティビティや、山から町への移動に最適吸湿発散性を備え濡れてもすばやく乾く優れものです。90年代patagoniaらしい配色で貴重な廃番モデルのハットです。全体に使用感はありますが特に大きなダメージはございませんのでまだまだ使用していただけます。この年代のお品としては、美品だと思います。オールドパタゴニアで中々見つからない大変希少な小物です。是非、ご検討下さい。※USED品に御理解のない方や完璧なコンディションを望まれる方は入札をお控え下さい。※光の加減やPCの環境により、実際の色と微妙に異なる場合がございますのでご了承下さいませ。注意事項