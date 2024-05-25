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商品詳細
マスターマインド×キースヘリングベースボールキャップ未使用新品です。自分には似合わない為出品します。深めで被りやすく生地が品質良くさらっとした被り心地で、後ろのベルトはレザーの高級感があります。サイズも幅広く調節が可能カラー...ブラック形...ベースボール素材...ポリエステルサイズ…50~60cm 調節可能つば…8.5cm高さ…14cm実寸サイズ表記サイズ：F付属品ブランドタグ定価12,000円(税別)#キースヘリング#keithhering#mastermind#マスターマインド#ベースボールキャップ#コラボ
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正規 新品 マスターマインド×キースヘリング ベースボールキャップ ...
mastermind JAPAN マスターマインドジャパン 997-9282002 × KEITH ...
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マスターマインド×キースヘリング ベースボールキャップ - キャップ
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