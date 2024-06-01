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商品詳細
●閲覧ありがとうございます(^。^)即購入歓迎です^-^●商品名 Y-3ワイスリー YOHJIYAMAMOTOキャップ レッド フリー●ブランドY-3ワイスリー●カラーレッド●サイズフリー全長：約16ｃｍつば：約8ｃｍ●素材ポリエステル94％ポリウレタン6％●コンディション 状態 目立つ汚れ、傷ありません●商品詳細 大人気、Y-3キャップ！デザインよし！フリーサイズ！メンズ、レディース問わず、ご活躍頂けます。匿名発送にて、即日発送致します！！他にも、出品してますので閲覧お願い致します。※完璧なお品をお求めの方、また古着、USED、中古品にご理解のない方におきましては、恐れ入りますがご入札をお控え頂けますようお願い申し上げます。
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Y-3 ワイスリー YOHJIYAMAMOTO キャップ レッド フリー - キャップ
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