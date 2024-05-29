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ニューエラ59fiftyニューヨークヤンキース7 5/8
商品番号 A96546661710
商品名

ニューエラ59fiftyニューヨークヤンキース7 5/8
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形···ベースボール新品未使用品を購入。試着程度飾ってました。これから被る機会が少ないので出品。写真確認の上検討よろしくお願いします(^^)
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