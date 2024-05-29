ROAD RUNNER★CHESWICK★コーデュロイメッシュキャップ

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ロードランナーのコーデュロイメッシュキャップです。Made inUSA アメリカ製東洋エンタープライズの別注ラインのCHESWICKのキャップです。 古着ですので汚れ等見落としがあるかもしれません。ご了承の方の購入でお願いします。梱包の再利用や簡易梱包となりますので予めご了承下さい。梱包の関係上、圧縮して発送する場合あります。SUGARCANEシュガーケーンリーバイス501アディダスステューシーstussyホンダアシモ出品中エルゴベビー3ポジションデザイナーコレクションベビーキャリア・Leeヒッコリーストライプデニム