圧巻極美　巨匠　デルバートゴードン　イサカピークターコイズ　クラスターバングル

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#むつインディアンジュエリーインディアンジュエリー作者ナバホ族巨匠デルバートゴードンDelbertGordon作品ハイグレードイサカピークターコイズクラスターバングルターコイズの数9個シルバーのマトリックスが入った典型的なハイグレード イサカピークターコイズ。サイズ平均的な男性が装着できるMサイズ程度です。内径(バングル本体の長さ、開口部除く)約15㎝開口部 約3.5㎝最大幅 約3.0㎝ターコイズクラスター部分縦 約3.0㎝横 約7.0㎝ターコイズ9石の内最大ターコイズ 縦約1.5㎝ 横約0.8㎝最小ターコイズ 縦約1.0㎝ 横約0.6㎝私の手首周りは約17㎝です。スムーズに手首に入り、装着感は、キツさは全くなく、装着後はキツすぎさは全くなく、緩すぎさも全くなく、ベストの装着感です。素人寸法なので参考程度でお願い致します。近年のデルバートゴードンの作品はアップリケなどを沢山用い、派手な作品が多いですが、20年位前に手に入れたこの作品は本当にシンプルですがターコイズを引き立たせる為に製作したかのような素晴らしい作品です。オールドポーン OLDPAWNだと言っても分からないような作品だと思います。9石のターコイズを、一つ一つのターコイズのベゼルは正確で綺麗に仕上げ配置を緻密に計算し、一つのターコイズのようにクラスターデザインで製作しています。クラスター内は燻し、最小限のワイヤーワークス、小さなパーツで世界感を作ってます。アームははシンプルで、2本のシルバーの土台と2本のワイヤーツイストのみ、クラスターデザインを最大限に引き出す為に、シンプルに作られています。デルバートゴードンのコレクター、ハイグレード イサカピークターコイズをお探しの方、ターコイズコレクターの方には必見の作品だと思います。ナバホ族デルバートゴードンDelbertGordonハワードネルソンアニーリスターペリーショーティーギブソンネズスティーブンＪビゲイマルコビゲイトーマスカーティスジェイソンタカラドンデワイサカピークターコイズナンバーエイトターコイズビズビーターコイズキングマンターコイズローンマウンテンターコイズランダーブルーターコイズ等お好きな方にお勧め致します。