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磁気ヘマタイト4mm＆クリソコラ4mmネックレス56cm
商品番号 O24583307670
商品名

磁気ヘマタイト4mm＆クリソコラ4mmネックレス56cm
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️ハンドメイドです⭐️⭐️磁気ネックレス⭐️⭐️ラスト1点⭐️☆磁気ヘマタイト4mm＆クリソコラ4mm一ネックレス56cmです。専用ステンレスワイヤーで作成し、金具もステンレスになります。天然形状ご理解の程お願いします。#磁気yossy●金具変更させていただきます。・ステンレスアジャスター交換無料長さ55cmになります。●まとめ値引きさせていただきます。2点購入100円引き3点購入200円引き4点購入300円引き●ご質問があれば、メッセージください。●発送メルカリ便です。#テラヘルツネックレス#ステンレスアジャスター#磁気yossy#ゴールドフィルドアジャスター#クリソコラネックレス材質···ステンレスカラー···グリーン装飾···その他ストーン
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