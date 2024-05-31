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商品詳細
送料込み、新品です。品番:JO-084商品詳細サイズ縦：60mm（カンを含む）横：46mm厚さ：10mm重さ：24gバチカン：4ｍｍx12ｍｍ素材：シルバー925/ガーネット925刻印ありネックレスチェーンは含まれていません。他のデザインはこちらをタップしてください#Bikerpendant#Bikerjewelry＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊#シルバー#アクセサリ#シルバーリング#スカルリング#クロスリング#ドクロ#シルバー925#ジュエリー#リング#バイカージュエリー材質...シルバー
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バジュラドルジェガーネット925シルバー ペンダント/トップ JO-084
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