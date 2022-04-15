フジロック　SOPH. キャップ　FUJIROCK 帽子

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商品詳細
フジロックとSOPH.のコラボのキャップです。去年のフジロックにて購入。素材:綿100％カラー:ブラック刺繍:ホワイト定価9000円後ろでサイズ調節可能です。5回弱、着用しています。ホームクリーニングをして、しまっていました。大事にしていましたので目立つ汚れ、色褪せはありません。発送の際には、ツバを少し平らにさせて頂きます。よろしくお願いします。FUJIROCKFUJIフジロックサマソニサマーソニックSOPH.SOPHソフMUSICISBEAUTIFULCAP帽子素材···コットンカラー···ブラック
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