【新品・未使用】ダンヒル dunhill 二つ折りパスケース カードケース✴︎

2021年11月に購入しましたが思っていたのと違った為、出品いたします＾＾19800円でネットにて購入いたしました！⚠️商品のご説明等、お写真載せておりますのでご確認の程よろしくお願い致します。⚠️購入後は箱に入れて保管しておりました。商品確認の為、1度開封しており目立つ汚れはございませんが、あくまでも素人検品になりますので️保管時に細かな傷等ある場合がございます。神経質な方・完璧を求める方はご購入をお控えください⚠️商品到着後の評価は受取りの当日又は翌日までにお願い致します。⚠️商品購入後のキャンセル、商品受取り後のクレーム・返品等一切受け付けておりませんのでご理解の程よろしくお願い致します。《プロフィール必読》・品名 ダンヒル二つ折りパスケース・カードケース・型番 DU18F222PCA001・モデル カドガン（CADOGAN）・色 ブラック・素材 型押し牛革（エンボスレザー)・サイズ(約・cm) 縦7×横10×厚み1・仕様 スライドカードケース×1 IDケース×1 カード入れ×2 オープンポケット×2・付属品 ダンヒルの箱、カード・商品説明 ダンヒルの「カドガン（CADOGAN）」ラインのパスケースです。 表面にはシルバーカラーの「dunhill」のロゴが施されており、細かな型押しレザーと相まって高級感を感じられるデザインです。 スタイリッシュな二つ折りタイプで収納したカードが表から見えない仕様となっており、使用頻度が高いカードは裏面のスライドタイプのカード入れに入れることで便利にお使いいただけます。 見開きの左側には窓タイプのカード収納をIDケースとして、右側にはスリットタイプ、ポケットタイプをカードケースとして収納が可能です。 ご自分用としてはもちろんのこと、ダンヒルの箱が付属していますので、贈り物、プレゼントとしてもおすすめです。#ダンヒル#dunhill#ダンヒルパスケース#ダンヒルカードケース#パスケース#カードケース



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