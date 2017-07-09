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薔薇とスカル刻印ゴルチエ長財布
商品番号 J92482677215
商品名

薔薇とスカル刻印ゴルチエ長財布
ブランド名 ジャンポールゴルチエ
特別価格 税込 5,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エナメル加工のレザーで、薄型の革財布となってます。四隅は少し擦れてますが、大切に使用した美品です。
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