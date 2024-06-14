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ヴェルサーチェ ピアス VERSACE メドゥーサ ピアス(両耳用)
商品番号 C97550916490
商品名

ヴェルサーチェ ピアス VERSACE メドゥーサ ピアス(両耳用)
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 3,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昔に購入したヴェルサーチのピアスです。数回使用して置いていた品物です。とても綺麗です。表面はキズ、汚れ、ハゲのないメドゥーサの彫刻がハッキリしています。裏面は一つの方が軸の下をアロンアルファで補強しています(画像で確認してください)ケースは無くしてありません。※画像確認して納得の上購入してください！返品は致しかねます。付録でヴェルサーチのナイロンの袋をお付けいたします(シューズ入れなどに)ピアスのサイズ直径:11mmキャッチはお揃いではありません(画像で確認してください)材質...ゴールド◆付録:ヴェルサーチのナイロン生地の袋サイズ:　縦50cm　横43cm◆画像のケースは指輪のケースの為付きません。変わりのケースに入れて発送いたします！♯ピアス♯イヤリング♯ジャンニヴェルサーチェカラー...ゴールド※値下げしました！
http://narcologia.ru/goods/freshman172856.html
http://narcologia.ru/goods/choice53585.html
http://narcologia.ru/goods/stage92397.html
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