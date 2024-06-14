ヴェルサーチェ ピアス VERSACE メドゥーサ ピアス(両耳用)

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昔に購入したヴェルサーチのピアスです。数回使用して置いていた品物です。とても綺麗です。表面はキズ、汚れ、ハゲのないメドゥーサの彫刻がハッキリしています。裏面は一つの方が軸の下をアロンアルファで補強しています(画像で確認してください)ケースは無くしてありません。※画像確認して納得の上購入してください！返品は致しかねます。付録でヴェルサーチのナイロンの袋をお付けいたします(シューズ入れなどに)ピアスのサイズ直径:11mmキャッチはお揃いではありません(画像で確認してください)材質...ゴールド◆付録:ヴェルサーチのナイロン生地の袋サイズ: 縦50cm 横43cm◆画像のケースは指輪のケースの為付きません。変わりのケースに入れて発送いたします！♯ピアス♯イヤリング♯ジャンニヴェルサーチェカラー...ゴールド※値下げしました！