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UNDERCOVER×TRASH 5連クロスネックレス
商品番号 G62567259218
商品名

UNDERCOVER×TRASH 5連クロスネックレス
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 19,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UNDERCOVER×TRASHの5連クロスネックレス(SILVER925)です。5種類のクロスはそれぞれチェーンから取り外し可能ですので、シーンに合わせて遊べますよ(^^)かなり人気でカッコイイです。セレクトショップにて購入しました。数回のみの着用で極美品です。箱等の付属品は紛失しておりますのでこのお値段での販売です。素人の感覚ですので神経質な方は申し訳ありませんが御遠慮くださいm(_)m
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