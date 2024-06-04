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商品詳細
UNDERCOVER×TRASHの5連クロスネックレス(SILVER925)です。5種類のクロスはそれぞれチェーンから取り外し可能ですので、シーンに合わせて遊べますよ(^^)かなり人気でカッコイイです。セレクトショップにて購入しました。数回のみの着用で極美品です。箱等の付属品は紛失しておりますのでこのお値段での販売です。素人の感覚ですので神経質な方は申し訳ありませんが御遠慮くださいm(_)m
http://narcologia.ru/goods/freezer681898.html
http://narcologia.ru/goods/marshal385180.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi952647.html
UNDERCOVER×TRASH 5連クロスネックレス
UNDERCOVER×TRASH 5連クロスネックレス
UNDERCOVER×TRASH 5連クロスネックレス
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http://narcologia.ru/goods/freezer681898.html
http://narcologia.ru/goods/marshal385180.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi952647.html
UNDERCOVER×TRASH 5連クロスネックレス
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UNDERCOVER×TRASH 5連クロスネックレス
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