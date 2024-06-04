UNDERCOVER×TRASH 5連クロスネックレス

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UNDERCOVER×TRASHの5連クロスネックレス(SILVER925)です。5種類のクロスはそれぞれチェーンから取り外し可能ですので、シーンに合わせて遊べますよ(^^)かなり人気でカッコイイです。セレクトショップにて購入しました。数回のみの着用で極美品です。箱等の付属品は紛失しておりますのでこのお値段での販売です。素人の感覚ですので神経質な方は申し訳ありませんが御遠慮くださいm(_)m