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ファイテン　エクストリーム　パフォーマンスギア
商品番号 V71875226814
商品名

ファイテン　エクストリーム　パフォーマンスギア
ブランド名 ファイテン
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質...プラスチック/アクリル　サイズ50cm。カラー...レッド　5年程前に、自分用として、スポーツショップにて17000円(税別)で購入。トータルで3～4ヶ月使用。洗ってはおりますが、一応肌に触れるものですので、神経質な方はご遠慮ください。箱、説明書付き。
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