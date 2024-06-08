ファイテン　エクストリーム　パフォーマンスギア

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商品詳細
材質...プラスチック/アクリル サイズ50cm。カラー...レッド 5年程前に、自分用として、スポーツショップにて17000円(税別)で購入。トータルで3～4ヶ月使用。洗ってはおりますが、一応肌に触れるものですので、神経質な方はご遠慮ください。箱、説明書付き。
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