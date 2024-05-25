New Balance ML574CPE 27cm

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ML574/ブラック/28cm/BLK

NewBalanceニューバランスのスニーカーです。品番：ML574CPEカラー:ブラック/オレンジサイズ:27cm付属品:なしアッパー先端のスエード部にやや使用感が見られますが、全体的に状態は良くまだまだご使用頂ける状態かと思います。詳細は写真でご確認ご判断ください。お値下げのコメントはお控え下さい。used品をご理解いただける方のみ、NC,NRでご購入お願い致します。新品同様をお求めの方、神経質な方はご購入はお控え下さい。