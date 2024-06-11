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D\u0026G ドルチェアンドガッバーナ　ネックレス　箱あり
商品番号 P91879388189
商品名

D\u0026G ドルチェアンドガッバーナ　ネックレス　箱あり
ブランド名 ディーアンドジー
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

記憶だと10回ぐらいしか着けてないかなと思います。小傷は少しあります。箱キズあり、赤色のガマ口のケースがついていましたが、合成皮革の劣化によりボロボロになっていたので処分しました。トップの材質はステンレスかなと思うんですけど、詳しくはわかりません。汗
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