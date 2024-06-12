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クラシック調・シルバークロス・リング　【調節可能】
商品番号 X21406488286
商品名

クラシック調・シルバークロス・リング　【調節可能】
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらはクラシック調シルバークロス・リングになります。中央に十字架がデザインされ「Borntobeloved」(愛されるために生まれた)のメッセージが刻印が刻まれています。このメッセージはLucindaWilliams,Sissel,RoyObison,賛美歌のタイトルにもなっています。ジャスティンデービス・トムウッドやマルジェラのリングと遜色ない完成度なので、お好きな方は是非。ホーセンブース、LAVER、ジャムホームメイドなど好きな方にもオススメです。クラシックやゴシックがお好きな方,インディアンジュエリーが好きな方にもオススメです。リングはシルバー925製なので汗・水に強く錆びません。お手入れも簡単です。【商品材質】シルバー925製【サイズ】調節可能————————————————※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————＊値下げ不可＊購入前コメントは不要です。#フォロー割実施中！#メンズ#レディース#アクセサリー#サイズ　#誕生日#記念日#贈り物　#プレゼント#シルバ−925#ステンレス316L#チタン　#チェーン　#リング　#指輪　#ブレスレット　#ペンダント#ネックレス#ブラック　#ゴールド#シルバー　8N40
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