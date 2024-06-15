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【鑑定済み】クロムハーツ フレームドチャーム ダイヤ ネックレス
商品番号 L39183915466
商品名

【鑑定済み】クロムハーツ フレームドチャーム ダイヤ ネックレス
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 20,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバー¥50000→¥46000に値下げ中！［ブランド］CHROMEHEARTSクロムハーツ[商品名]FRMDCHPLUSDIACHARMフレームドCHプラス純正ダイアダイヤチャームネックレスペンダントトップ[サイズ]縦(全長)約17mm横約12.1mm重さ5.0g【鑑定書付き】RINKANにて検品鑑定済・ホログラムタグ付き真空パックへ保存済み未開封の状態。このままの状態で発送いたします。1枚目、2枚目の写真は鑑定前に撮影したものになります。値下げは無しでお願い致します。フリマサイトでは偽物が凄く多く出回っている物になりますので、確実な正規品をお探しの方はご検討宜しくお願い致します。付属品:RINKANギャランティ・鑑定証明ホログラムタグ宅急便コンパクトで発送します。
http://narcologia.ru/goods/procurement960533.html
http://narcologia.ru/goods/reflector694264.html
http://narcologia.ru/goods/stage148097.html
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