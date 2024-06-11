【ラスト1点】【新品未使用】ノースフェイス　フリース ボアジャケット

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⭐️ノースフェイス ボアフリースジャケット ♡軽くて暖かくておしゃれで可愛い♡ これからの季節、とで使い勝手のいい商品です⭐️カラー ブラック⭐️サイズ Mサイズ95(M):着丈70,肩幅47,胸囲107,袖丈63(cm)100(L):着丈72,肩幅49,胸囲112,袖丈64(cm)105(XL):着丈74,肩幅51,胸囲117,袖丈65.5(cm)また、当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので独特な匂いの心配は一切ございません。安心してお買い求めください。宜しくお願い致します♪#ノースフェイス#バルトロ#バルトロライトジャケット#マウンテンダウンジャケット#マウンテンダウンコート#ヌプシ#マクマード#マウンテンジャケット#ゴアテックス#THENORTHFACE