ナイキアンブッシュブレスレット

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自己紹介欄をご確認頂き内容同意の上ご購入をおねがい致します。ナイキアンブッシュコラボブレスレットです。試着程度の美品になります。素人保管の為、箱は若干の擦れ汚れ等ありますが商品、布袋はキレイな状態です。すり替え防止の為、いかなる場合でも返品はお断り致します。ご検討よろしくお願い致します。