プロモ Marlboro Ferrari シューマッハ ホワイト tシャツ F1

【Brand】プロモーションプロモMarlboroマルボロFerrariフェラーリーMichaelSchumacherシューマッハtシャツvintageヴィンテージ古着used90s00s【Color】ホワイトオフホワイト【Size】表記タグ文字消え Mくらい肩幅53cm身幅52cm着丈64.5cm袖丈19cm【Condition】B参考S：未使用新品(デッドストック)A：ダメージや使用感がほぼないused品B：やや使用感はあるが目立つダメージのないused品C：部分的に使用感やダメージのあるused品D：全体的にダメージや使用感のあるused品【About】※used,vintage品取扱につき、多少の使用感やシミやほつれなどダメージがある場合がございます。※used,vintage品取扱につき、全てお客様都合の注文後のキャンセル、返品は不可となりますのでご理解の程お願いします。※使用する端末や環境によって、写真や色味な若干異なる場合がございます。予めご了承ください。【フォロー割】フォロワー様特別割引もございますので、ご購入前にぜひフォローお願いします☆《100円引》〜5,000円《200円引》5,001円〜10,000円《300円引》10,001円〜ご購入前にフォロー割希望とコメントください！※ご購入後のお値引きはできません多数商品取り揃えておりますのでご覧ください♪▷▷▷#鉄脚アトム



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