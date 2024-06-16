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RAF SIMONS スーツ セットアップ ラフシモンズ 美品 グレー
商品番号 J56640922211
商品名

RAF SIMONS スーツ セットアップ ラフシモンズ 美品 グレー
ブランド名 ラフシモンズ
特別価格 税込 23,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラフシモンズのスーツになります。30万円程で成人式のために購入しましたが、１度しか着用の機会がなく、大事に保管しておりましたのでかなりの美品です。パンツのポケット位置などラフシモンズらしい洗練されたデザインで、カラーはダークグレーです。古い商品となりますので是非お探しの方はご検討下さい。クリーニング済みです。サイズ：ジャケット、パンツともに46詳細は下記の通りです。〈ジャケット〉着丈：73.5cm(後ろ襟下から)袖丈：67cm身幅：41cm〈パンツ〉腰周り：78cmもも周り：47cm股下：79.5cm裾幅：18cm素材：画像をご参照下さい。
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