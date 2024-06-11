クロムハーツ CHクロスベビーファットチャーム

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クロムハーツCHROMEHEARTS【商品詳細】ブランドクロムハーツ（ChromeHearts）商品名CHクロスベビーファットチャーム純正ボールチェーンとセットです。箱も全て付属しております。実際のサイズは画像にてご確認ください。クロムハーツは価格改定により値上げが続いておりますので、お探しの方はお早めにどうぞ！希望があればインボイス原本付属可能です。希望が無ければインボイスコピーをお付け致します。注意事項：小傷等はございます、神経質な方はご遠慮下さい。購入後の返品は、受け付けていませんのでお願い致します。