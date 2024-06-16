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ホピ族ペンダントトップ
商品番号 D38020976102
商品名

ホピ族ペンダントトップ
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ホピ族は　　作のペンダントトップになります。ペンダント中央には空洞があり、その下にオーバーレイ技法によるフェザーのデザインが施されたバランスのよい作品になっています。また、チェーンではなく、ヘンプを編んだものを個人的に合わせました。バイカーやサーファーの方はもちろん、アメカジ好きの方にもオススメです。
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