ホピ族ペンダントトップ

ご覧いただきありがとうございます。ホピ族は 作のペンダントトップになります。ペンダント中央には空洞があり、その下にオーバーレイ技法によるフェザーのデザインが施されたバランスのよい作品になっています。また、チェーンではなく、ヘンプを編んだものを個人的に合わせました。バイカーやサーファーの方はもちろん、アメカジ好きの方にもオススメです。



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