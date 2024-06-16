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Biellesi生地『K.UNO』セットアップスーツ M位 メンズ 管理9153
商品番号 V43926356596
商品名

Biellesi生地『K.UNO』セットアップスーツ M位 メンズ 管理9153
ブランド名 ケイウノ
特別価格 税込 6,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

表記サイズ：なし実寸：ジャケット肩幅　42cm身幅　49cm袖丈　58cm着丈　71cmスラックスウエスト　39.5cm×2股上　23.5cm股下　71.5cm腿幅　26.5cm×2裾幅　19.5cm×2※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。カラー：グレー素材：表地毛100%裏地キュプラ主な仕様：6釦ダブルブレスト総裏地仕立てサイドベンツ本切羽ピークドラペルウエルトポケットノープリーツウエスト残布7cm裾ダブル仕上げ（折返幅4.5cm）状態：多少の使用感はございますが、目立った傷や汚れのない綺麗な状態です。説明：K.UNOのセットアップスーツです。高級ITALY製「Biellesi」の上質なウール素材を使用しており、上品な艶と柔らかな肌触りの高級感を感じさせる1着です。グレーストライプのダブルブレストと華やかなデザインで、パーティーシーンなどによく似合うかと思います。発送詳細：発送は、最短当日～5日以内に行わさせていただきます。※お急ぎの方は事前にコメント頂けると嬉しいです。らくらくメルカリ便でのお届けとなります。梱包は必要最低限のコンパクト包装で袋梱包を使用しております。注意事項：あくまで中古品となりますので、神経質な方のご購入はお控えください。気になる点がございましたら、お気軽にコメントください。即購入okです。
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