【未使用】アディダス Wucht ヴフトP8 バドミントン シューズ 27.5

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商品詳細
✴︎即購入OK、送料無料✴︎【商品】adidasアディダスWuchtP8ヴフトBY1821スニーカーバドミントンシューズ協会認定アディダスブランドがシューズメーカーとして培った技術が集結したバドミントン協会公認シューズです。ホールド性と耐久性を重視し、激しいフットワークや、よりクイックな動きをサポート◎目を引くカラーで存在感もあるアイテムです。【ブランド】adidasアディダス【カラー】アイスイエロー黄色【サイズ】27.5cm【コンディション】未使用品3J13LS03
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