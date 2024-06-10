【極美品】ポールスミス ゼニア セットアップ スーツ ブラック ストライプ L

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【ブランド】PaulSmithポールスミス【商品説明】ポールスミス×ゼニアのセットアップです。細かなストライプが大人上品です。ブラックなのでビジネスはもちろん、フォーマルなシーンでも活躍できます。【サイズ】SIZE：Lサイズ相当ジャケット着丈：74.5cm（後ろ襟下～後ろ裾下）身幅：55cm（脇下～脇下）肩幅：46.5cm（肩の縫い目～肩の縫い目）袖丈：56cm（肩の縫い目～袖先）ボトムスウエスト：81cm（平置き計測×2）レングス：81.5cm（股下～裾先）股上：(前)30cm、(後)45cm（ベルト幅含む）裾幅：21cm（裾に沿って）※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。※平置きで測定しております。※ビンテージ,古着のため状態の判断は個々で異なることをご了承の上ご購入宜しくお願いします。※写真には写っていない箇所にも汚れ,傷等ある可能性がありますので、ご了承の上ご購入下さい。※写真撮影のため小道具は付属致しません。(シャツ,ネクタイ.ネクタイピン等)【etc】セットアップスーツシングルメンズ2B2ボタン2釦サイドベントノータック開き見せ仮切羽ストライプブラック￼ErmenegildoZegnaゼニア 最高級上品大人紳士冠婚葬祭結婚式二次会パーティー成人式卒業式社会人就活面接リモートキレイめシンプルテレワークビジネスフォーマル通勤商談高級イタリア製生地使用ボタン色…ブラック【購入元】大手ブランド品取扱い店