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商品詳細
閲覧ありがとうございます。COMMEdesGARCONSジュンヤワタナベマンxCarherttのコラボレーションジャケットです。以下サイズは平置きで測った実寸値です。素人採寸であることをご承知おきくださいませ。サイズ・・・L肩幅・・・50袖丈・・・65着丈・・・77.5身幅・・・56.5※単位はcm目立った汚れやキズはありませんが、素人保管であることをご理解の上ご購入ください。即購入OKです。ご購入の翌日、遅くても翌々日には発送致します！よろしくお願いします！
http://narcologia.ru/goods/procurement256533.html
http://narcologia.ru/goods/moisture1869.html
http://narcologia.ru/goods/reboot656036.html
コムデギャルソンジュンヤワタナベマン ジャケット カーハート チェック柄
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