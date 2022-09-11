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コムデギャルソンジュンヤワタナベマン ジャケット カーハート チェック柄
商品番号 E41658293136
商品名

コムデギャルソンジュンヤワタナベマン ジャケット カーハート チェック柄
ブランド名 コムデギャルソンジュンヤワタナベマン
特別価格 税込 16,704 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。COMMEdesGARCONSジュンヤワタナベマンxCarherttのコラボレーションジャケットです。以下サイズは平置きで測った実寸値です。素人採寸であることをご承知おきくださいませ。サイズ・・・L肩幅・・・50袖丈・・・65着丈・・・77.5身幅・・・56.5※単位はcm目立った汚れやキズはありませんが、素人保管であることをご理解の上ご購入ください。即購入OKです。ご購入の翌日、遅くても翌々日には発送致します！よろしくお願いします！
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