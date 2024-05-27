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GOLDWIN newera キャップ
商品番号 V65213824468
商品名

GOLDWIN newera キャップ
ブランド名 ゴールドウィン
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゴールドウィンとニューエラのコラボ商品です。カラーはネイビーゴールドウィンオンラインにて購入後2.3回の着用です。目立った傷や汚れはありません。簡易包装にて発送します。ノースフェイス好きな方どうぞ。
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