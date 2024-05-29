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カープ newera キャップ
商品番号 T91148452486
商品名

カープ newera キャップ
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,864 円
在庫状況 あり

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商品詳細

広島東洋カープ　ニューエラキャップサイズ:73/858.7cmほとんど着用せず、保管していたので綺麗な状態かと思います。サインはエルドレッドのものが入っています。中古品にはなりますので神経質な方はご購入をお控えください。
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