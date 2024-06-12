newera ニューエラ　チェック柄 7 1/4美品

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商品詳細
neweraニューエラ チェック柄71/4美品サイズ 57.7cm古着に理解が無い方、神経質な方とのお取り引きはおこなってませんので、宜しくお願い致します。自己紹介と画像を良く見てからお取引きお願いします。 興味のある方がいて分からない事が有ればコメントして下さい。発送はこちらの都合の良い方法で送らせて頂きます。
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