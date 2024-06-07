あのちゃん着用 90s 銀タグ アディダス ナイロンジャケット S 紺 白 ...

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\"#まことVTG：出品中商品一覧です。■商品説明90sadidasのナイロンジャケットです。カラーはブルーblue、ホワイトwhiteです。あのちゃん着用モデルと同種同型と思われます。メンズSサイズなので女性や小柄の方はあのちゃんのようにゆったりと着ていただけるかと思います。詳細サイズご確認ください。お早めにどうぞ。＃あのちゃん■ブランドadidas■カラーネイビー白■デザインフード付きジップアップブルゾン 右胸ロゴ刺繍 「D4 F168」■詳細サイズ表記：S着丈：60身幅：59袖丈：ラグラン肩幅：ラグラン■状態ランク【A】目立った傷や汚れなし（若干の古着感、着用感はあるものの全体的に綺麗な状態）■状態詳細台湾製、フード紐通す穴の入口金具外れ。■発送送料無料。佐川急便での発送です。丁寧な梱包を心がけています。管理番号:2211230790s80s古着ヴィンテージビンテージゆるだぼ古着女子オーバーサイズ古着屋\"