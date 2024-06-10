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【キン肉マン最終回】週刊少年ジャンプ　1987年 21号　ドラゴンボール巻頭
商品番号 B69561537004
商品名

【キン肉マン最終回】週刊少年ジャンプ　1987年 21号　ドラゴンボール巻頭
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,691 円
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商品詳細

表紙空のキャンバス巻頭カラードラゴンボールキン肉マン最終回ドラゴンボールのポスターもありジョジョの表紙でかなりかなり貴重なジャンプです素人検品になりますが、経年劣化による小さなスレ、キズ、ヤケ、汚れ、折れ、破れ、天地小口や本文のヤケ・シミが見られるかもしれません。きれいですがヨレ感あり。ざっと状態を確認しましたが、見落としがある場合もあります。その際はご容赦下さい。画像をよくご確認の上、この内容でよい方ご購入ください。返品、キャンセルはお受けできません。他にも各種ジャンプを出品しております。複数ご購入希望の方はコメントにてお問合せください。＃キン肉マン＃最終回＃週刊少年ジャンプ＃週刊少年マガジン＃週刊少年サンデー＃週刊ヤングジャンプ
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【キン肉マン最終回】週刊少年ジャンプ　1987年 21号　ドラゴンボール巻頭
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