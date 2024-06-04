毎日新聞社発行 大山忠作 オリジナル石版画名作集 日月春秋 C 4618B ...

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大きさ 画寸（用紙サイズ）縦約44cm×横約57cm額寸 厚さ約2.7cm 縦約55cm×横約64.3cm経年の為、版画の用紙、額の中の紙、マット台紙と、全体的にシミが見受けられます。4枚組ですが「朝日」が入っていません。3枚です。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。