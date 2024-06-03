Soundcraft EPM8 アナログミキサー　サウンドクラフト

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。【状態】目立った傷などなく美品【梱包】プチプチとリサイクル段ボールを使って発送【概要】■タイプ：アナログミキサー、12ch■モノラルチャンネル数：8■ステレオチャンネル数：2■AUX：2■デジタルエフェクト：無■寸法（W×H×D）：33.0W×9.1H×36.3Dcm(つまみ、フェーダ除く)■重量：5.6kg■詳細：■マイク等価入力ノイズ(22Hz～22kHz)：-128dBu■THD+N(1kHz、+30dB)：0.007%以下■インピーダンス/最大入力信号レベル・マイク入力2.4kΩ/+17dBu・ライン入力11kΩ/+30dBu・ステレオ入力100kΩ/+30dBu■イコライザ(モノ入力)・HF12kHz、±15dB、シェルビング・MF150Hz～3.5kHz、±15dB、Q=1.5・LF80Hz、±15dB、シェルビング■電源AC100V、50/60Hz、50W
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http://narcologia.ru/goods/contemplate835277.html
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EPM8 アナログミキサー 12ch
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