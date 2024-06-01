♦︎【未開封】海外豪華タロットカード　108枚＋ポーチ＋クロス

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新品未使用、シュリンク、ベルベットポーチ付。おまけでタロットクロスをおつけします。豪華なタロットカードセットになります。ボックスサイズ 縦16.5cm横10.5cm大好きな作家さんのタロットカードで、おすすめです♡以下作者様の商品説明ページ一部引用タロット、印章、神託、神話、民間伝承、視覚的な物語を組み合わせた、完全にイラストが描かれた、108枚のカードの大判タロットとオラクルの画期的な新しいデッキです。(伝統的なタロットカードを表す78枚、私自身が作成したオラクルカード22枚、および独自のアファーメーションを伝えるカスタムシギルを誓約した追加された8枚のカード)カスタム大判サイズ-このデッキのカードのサイズは約89x146mm。メッセージは、それぞれのイラストに描かれた視覚的な象徴性の中に純粋に存在します。\u2028マット仕上げ-保護的で滑らかな手触り。この仕上げはカードを保護し、傷、指紋、汚れを防ぎます。\u2028\u2028高光沢ページを備えたフルカラーの「小さな白い本」。デッキと一緒にマグネットボックスに入っています。\u2028刺繍された柔らかいベルベットの巾着付きの黒いポーチが付属しており、デッキ/ブック/ボックス全体を収納できます。___________タロット・オラクルカード関連商品は他にも出品していますので御検討くださいませ。#こすもすタロット・オラクルカード←こちらをクリック※注意※海外輸入品・海外生産品の場合、輸送時のダメージによるスレや傷、ごくまれに初期不良の印刷エラーや抜けなどがある場合があります。こちらに関しては対応しかねます。ダメージや特筆すべき点はできるだけ記載させていただきます。海外輸入品、また一度でも人の手に渡ったものということを御理解いただいた上で購入をお願いします。予めご了承いただける方のみご購入ください。#トートタロット#オラクルカード#マルセイユタロット#ルノルマンカード#レア#絶版#卜術#アレイスタークロウリー#ライダー版#ウェイト版#希少#海外#占い#thoth#tarot#oracle#オラクル#デッキ#恋愛#リーディング#スピリチュアル#生命の樹#魔術#黒魔術#白魔術#YouTube#天使