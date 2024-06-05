山田かな ファースト写真集 KY サイン入り

ＫＹ 山田かな写真集西田幸樹／撮影デジタル写真集を購入した為出品いたします。デビューから1年経たずに自身の公約通りTwitterでフォロワー10万人超えを達成！2023年、もっとも注目されていると言っていい山田かなちゃん。グラビア誌に引っ張りだこはもちろん今年は女優業も本格的に始動、そんな彼女の待望のファースト写真集がついに完成！ここでしか見ることのできない表情、衣装などが盛りだくさんのグラビアファン必携の一冊です。ワニブックス(2023/3/20)発売日2023/3/20言語日本語単行本96ページISBN-104847084624ISBN-13978-4847084621寸法26.4x18.9x1.1cm



山田かな ファースト写真集『 KY 』



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