薬理凶室さんが出している同人誌の2018年12月、2019年8月、2020年5月、2021年1月、2021年7月、2022年1月、2022年8月、2023年4月の分です。界隈を降りるので、出品させていただいています。私が一度読んだものですので、少しの折れ等は有るかと思われます。大きな傷や汚れはございません。バラ売りも可能ですが、手数料等の関係で、1冊1100円とさせていただきます。



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