吉川愛　1st写真集お渡し会　サインポスター

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吉川愛ちゃんの1st写真集のお渡し会で1人しあ当たらないものを当て、大切に保管しておりましたが、ファンの方で大切にしてくださる方にお譲りしようと出品致します。相場がわからずの値段ですのでお値下げ可能です※他サイトでのオークションもしている為、早い方限定となります。#吉川愛#吉川愛サイン#吉川愛写真集