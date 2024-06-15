鴨井玲　没後35年　鴨居玲展　画集 静止した刻 camoy rey 画集

商品:没後35年鴨居玲展「静止した刻」金沢の美術館で購入しました。購入後は保管しておりましたので、美品と思います（写真でご判断ください）。「人間とは何か」図版、エピソードから見る洋画家・鴨居玲暗い面や弱い面さえも含めた“人間そのもの”に、そして“自分自身”に向き合い描いた鴨居玲。彼の“模索”する心を捉える作品図版・解説や、人間性が感じ取れるエピソード・カモイ外伝などあらゆる角度から見た鴨居玲の魅力満載な一冊。【商品の説明】・2020年に開催された展覧会の図録です。・新品、未読品の図録です。・サイズは、縦２４．７㎝、横１９．２㎝サイズ・ページ数１４２ｐ、図版点数９８点目次●一万字足らずの鴨居玲論 ●図版●カモイ外伝●年譜●文献目録●作品リスト〈関連/検索〉鴨居玲素描画集酔って候鴨居玲画集夢候作品1947-1984鴨居玲素描集鴨居玲画集踊り候え没後15年一期は夢よ宮本三郎佐伯祐三石田徹也東郷青児難波田龍起森本草介高島野十郎熊谷守一芸術新潮美術手帖



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