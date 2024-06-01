Nintendo Switch 本体 ネオンブルー/ネオンレッド

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商品詳細
「NintendoSwitchJoy-Con(L)ネオンブルー/(R)ネオンレッド」任天堂定価:￥29980使わなくなったため、出品します。・Switch本体の画面には、開封直後に保護ガラスを貼り付けました。ドックに出し入れする際に保護ガラスが擦れましたが、本体には傷はありません。保護ガラスは付けたままです。・付属品は全て揃っています・本体は初期化済みです。電源をオンにすると、写真のように言語選択画面から始まります・オマケで、microSDカード8GBを付けます#任天堂#ゲーム#本体#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch
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