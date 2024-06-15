橋本マナミ 『接写』 未開封

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「接写」橋本マナミ定価:￥3200#橋本マナミ#橋本_マナミ#本#芸術／写真・工芸自宅でのめくるめく濃密な時間。場所を変えても繰り広げられるのは\"恋人の距離\"でしか見られない表情…橋本マナミの初期の写真集です。露出度・密着度が高いため特に人気が高く、ネット書店でも売り切れることが多い商品です。体に密着するように撮影して細部までくっきりと見えるので、まるで彼女と二人きりで密室にいるような気分になります。シュリンクの上側に破れありますが(3枚目の写真)開封はしていないので中身は新品です。今回温存していた未開封を出品しますので是非ともお求めください。